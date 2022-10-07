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01:36 (мск), источник: BFM.ru

Crew Dragon с космонавтом Кикиной на борту пристыковался к МКС

Пристыковка произошла в автоматическом режиме к модулю Harmony.

Источник: РИА "Новости"

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек, в который входит россиянка Анна Кикина, прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пристыковка произошла в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС в четверг в 17:01 по времени Восточного побережья США (в пятницу 00:01 мск). Примерно через полтора часа четыре члена экипажа смогут перейти на борт станции.

Анна Кикина — первый российский космонавт, совершивший полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX и лишь шестая женщина-россиянка, побывавшая в космосе. На борту МКС она проведет почти полгода. За время пребывания экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы.

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