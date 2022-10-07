10:15 (мск), источник: РБК Life
РЖД показали новый поезд Деда Мороза. Как он выглядит
Внутри белый трон с красной обивкой и волшебный сундук.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Российские железные дороги показали новый поезд Деда Мороза. Это брендированный состав из 19 стилизованных вагонов, среди которых: резиденция главного волшебника страны, вагон-ресторан, вагон-лавка, вагон-сцена и специальный вагон «Сказочная деревня» для игр.
Поезд отправится в путешествие 22 октября из Великого Устюга, 85 дней будет находиться в поездке по России и вернется обратно 15 января 2023 года. Состав увидят жители более 130 БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.
С учетом небольших станций поезд сделает около 200 остановок.
«Поезд Деда Мороза доедет аж до самой крайней точки российских железных дорог — до станции Тихоокеанская. Это будет очень длинный маршрут из Великого Устюга и обратно, поезд проедет более 33 тыс. км», — цитирует ТАСС комментарий РЖД.
Во время стоянок посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Расписание маршрута и билеты будут доступны на сайте РЖД с 10 октября в разделе «Поезд Деда Мороза». Тематический состав впервые запустили в прошлом году, тогда Дед Мороз проехал по железной дороге около 30 населенных пунктов за 41 день. Сейчас в РЖД рассматривают возможность сделать проект регулярным.
Ранее другой необычный поезд начал курсировать в столичном метро. Пассажирам предлагается за время поездки в подземке совершить виртуальное путешествие от Камчатки до Эльбруса. Вагоны состава с внешней стороны и их интерьер оформлены фотографиями природных объектов и пейзажей России.