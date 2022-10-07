Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

«Присуждая Нобелевскую премию мира за 2022 год Алесю Беляцкому, “Мемориалу”* и Центру гражданских свобод, Норвежский нобелевский комитет хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине», — говорится в заявлении.
По мнению комитета, лауреаты последовательно прикладывали усилия «в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права».
В 2021 году премии удостоились российский журналист и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Правозащитное общество «Мемориал»* — неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР, признанная иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.
В апреле две структуры организации — международное общество «Мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»*, ликвидировали по решению суда после заявления от прокуратуры. Как указали в надзорном ведомстве, организация искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства». Кроме того, прокуратура выявила в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
При этом, из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента «граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям» и могут «сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией», отмечали в ведомстве.
Белорус Беляцкий, как и несколько сотрудников центра «Весна», находится под стражей. Против незарегистрированной в Белоруссии организации СК страны завел уголовное дело по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В отношении Беляцкого и других членов центра в сентябре следствие начало спецпроизводство. Информацию Тelegram-канала центра «Весна» и ее аналоги в соцсетях признали в Белоруссии экстремистскими материалами.
Сама организация сообщала, что задержание Беляцкого проходило в рамках уголовного дела по статьям «организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» и «уклонение от уплаты налогов».
Украинский Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году для продвижения прав человека и демократии в стране. Активисты центра содействуют укреплению гражданского общества на Украине, а также активно выступают за присоединение страны к Международному уголовному суду, сообщили в Нобелевском комитете.
Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский Нобелевский комитет, членов которого выбирает стортинг (парламент) страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.