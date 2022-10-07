Пирамиды из дынь, трактор и открытка: что дарят Путину на 70-летний юбилей

«Трактор такой, на котором я работаю. Самый лучший. Ручной сборки», — рассказал Лукашенко о своем подарке юбиляру. Правда, белорусский лидер преподнес своему российскому коллеге не саму машину, а сертификат на трактор Belarus 1523.3.
В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путину «поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы» от глав иностранных государств и правительств, а также представителей международных организаций и общественно-политических кругов. Имена и названия в пресс-релизе отсутствуют.
Также отмечается, что Путина поздравили по телефону: первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров (вместо него в Россию на саммит ЕС приедет госсекретарь республики Суйунбек Касмамбетов), президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза.
Премьер-министр Никол Пашинян в своем поздравлении выразил надежду, что при Путине Москва и Ереван смогут добиться долгосрочного мира, стабильности и атмосферы доверия на Южном Кавказе. Также он пожелал крепкого здоровья и благополучия.
В свой день рождения президент России находится в Санкт-Петербурге, где проходит неформальный саммит СНГ. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что также поздравления в честь Путина публикуют различные школы, детские сады, сельские библиотеки, кружки самбо и активисты молодежных провластных движений.
Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября 2022 года свое 70-летие. Пост президента он занял в 2000-м году. В 2008—2012 годах был премьер-министром (тогда главой государства был Дмитрий Медведев, который позднее возглавил правительство, а затем стал замглавы Совета Безопасности России).