Уничтоживший динозавров астероид привел к цунами высотой 4,5 км Оно, в свою очередь, прошло по всему земному шару
Фоторепортажи
8Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
17:37 (мск), источник: RTVi

Пирамиды из дынь, трактор и открытка: что дарят Путину на 70-летний юбилей

Несколько иностранных лидеров поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, сообщили в Кремле. Кроме того, российскому лидеру вручили подарки: белорусский лидер Александр Лукашенко трактор Belarus с сеялкой, президент Таджикистана Эмомали Рахмон — пирамиды из дынь и арбузов, а сотрудники Кремля — открытку.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Трактор такой, на котором я работаю. Самый лучший. Ручной сборки», — рассказал Лукашенко о своем подарке юбиляру. Правда, белорусский лидер преподнес своему российскому коллеге не саму машину, а сертификат на трактор Belarus 1523.3.

Источник: Пул Первого

«Пользуется высоким уважением и поддержкой широких масс»

В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путину «поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы» от глав иностранных государств и правительств, а также представителей международных организаций и общественно-политических кругов. Имена и названия в пресс-релизе отсутствуют.

Также отмечается, что Путина поздравили по телефону: первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров (вместо него в Россию на саммит ЕС приедет госсекретарь республики Суйунбек Касмамбетов), президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Одним из первых с днем рождения российского лидера поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. В телеграмме он заявил, что Путин «добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России, и пользуется высоким уважением и поддержкой широких масс».

Премьер-министр Никол Пашинян в своем поздравлении выразил надежду, что при Путине Москва и Ереван смогут добиться долгосрочного мира, стабильности и атмосферы доверия на Южном Кавказе. Также он пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Источник: Пул Первого

В свой день рождения президент России находится в Санкт-Петербурге, где проходит неформальный саммит СНГ. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что также поздравления в честь Путина публикуют различные школы, детские сады, сельские библиотеки, кружки самбо и активисты молодежных провластных движений.

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября 2022 года свое 70-летие. Пост президента он занял в 2000-м году. В 2008—2012 годах был премьер-министром (тогда главой государства был Дмитрий Медведев, который позднее возглавил правительство, а затем стал замглавы Совета Безопасности России).

 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирпамятные даты