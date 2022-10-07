18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему так приятно что-то делать в последний раз
Психологически мы выбираем самый безопасный, позитивный и осмысленный вариант.
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В «экстремальных» условиях люди предпочитают новым ощущениям знакомый комфорт. К такому выводу пришли сотрудники Американской психологической ассоциации. Исследование было опубликовано в издании Journal of Personality and Social Psychology. В серии экспериментов приняло участие почти 6 тысяч человек.
Предыдущие исследования показали, что в среднем люди склонны выбирать новые и захватывающие впечатления. Они скорее насладятся новым фильмом, чем пересмотрят уже просмотренный, например, при наличии равного доступа к обоим. Авторы нового исследования Эд О’Бриен, доктор философии, и сотрудница Школы бизнеса имени Бута при Чикагском университете Юдзи Катсумата Винет решили перепроверить данные с учетом того, что выбор придется делать между незнакомым и любимым, но почти недоступным (или сложнодоступным) занятием.
В первом эксперименте исследователи попросили участников представить, что им предоставлен выбор между новыми и знакомыми действиями. Например, чтение нового романа или перечитывание старого; посещение любимого города и неизвестного,
В следующей серии экспериментов исследователи перешли от гипотетических вопросов к изучению поведения людей в лаборатории и в реальных условиях. В одном из них добровольцам сказали, что им дадут подарочную карту в ресторан и что ее необходимо использовать в следующем месяце. Затем половине участников было предложено подумать о том, как мало у них будет возможностей ходить в рестораны в ближайшее время, и о конкретных вещах, которые могут помешать им ходить в эти заведения.
Наконец, группы спросили, предпочтут ли они подарочную карту в ресторан, в котором они уже побывали, или в новое заведение. 67% участников первой группы предпочли знакомый ресторан. Благодаря этим и другим экспериментам исследователи выяснили, почему на выбор участников в пользу знакомого опыта так влияют «экстренные» или неудобные условия.
Во-первых, было установлено, что знакомый опыт является безопасным и гарантированно выигрышным. А также личная значимость конкретных мест или занятий играет не последнюю роль. «При условии невозможности повторить что-то любимое и значимое, люди скорее выберут именно это. Так мы закрываем свой психологический гештальт и в большинстве своем получаем больше наполненных смыслом положительных эмоций», — поясняют авторы работы.
«Исследование особенно интересно, поскольку на первый взгляд оно противоречит идее “списка желаний”, согласно которой люди стремятся к новизне — к вещам, которые они никогда не делали, но всегда хотели сделать, — сказал О’Бриен. — Мы обнаружили, что, по крайней мере, в этих условиях люди выбирают противоположное».
Исследователи отметили, что полученные результаты могут помочь людям лучше структурировать свое время, чтобы максимизировать удовольствие от впечатлений, например, посещая старую любимую достопримечательность в последний, а не в первый день отпуска.
Розничные продавцы и маркетологи тоже могут воспользоваться преимуществом. К примеру, кафе, которое должно закрыться на ремонт, может оставить в меню только любимые посетителями блюда, а не предлагать новые. По мнению авторов, такие психологические рамки могут быть полезны для решения более крупных социальных проблем.
Недавно ученые доказали, что человеческий мозг постоянно жаждет большего. Даже если это делает нас несчастными.
Олеся Маевская