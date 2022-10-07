19:21 (мск), источник: РБК
Росстат перестал публиковать данные о смертности от COVID-19
Ведомство объяснило это решение «очевидным снижением числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19».
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Росстат перестал публиковать данные о смертности от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили РБК в ведомстве.
«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволило Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Там напомнили, что Росстат публиковал эти данные со второго квартала 2020 года. «Все предыдущее время эти данные были важны и востребованы журналистами и экспертным сообществом из-за большого числа умерших от коронавирусной инфекции», — указали в Росстате.
В 2021 году от COVID-19 умерли 465,5 тыс. человек. Тогда доля умерших от этого вируса составила 19,1% от общей смертности (2,4 млн человек в прошлом году), а COVID-19 занял второе место среди наиболее частых причин смерти (вирус уступил болезням системы кровообращения, на которые пришлось 934 тыс. летальных случаев).
Однако к июлю 2022 года число смертей от COVID-19 значительно сократилось, пояснили в Росстате.
Так, смертность от коронавируса в июне этого года упала на 81,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а в июле — на 93,6%. Более чем на 90% снижение числа умерших от COVID-19 составило и в августе этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Кроме того, в Росстате отметили, что к августу этого года количество смертей от этой инфекции значительно уменьшилось по сравнению со смертностью от других болезней: заболеваний системы кровообращения, системы пищеварения, нервной системы, эндокринной системы, рака, а также от расстройства питания и нарушения обмена веществ.
«Эта ситуация коренным образом отличается от динамики смертности в 2021 году, когда доля тех, кто умер с диагностированным COVID-19, была выше большинства упомянутых болезней», — указали в ведомстве.
Там добавили, что данные о числе умерших в 2022 году с причинами будут опубликованы в июне 2023 года в соответствии с Федеральным планом статистических работ.
С начала пандемии коронавируса в 2020 году в России, по данным оперштаба, выявили 21 163 942 случая заражения, умер 387 991 человек.
Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в конце июля, после отмены всех коронавирусных ограничений. Так, 1 августа было выявлено 10,8 тыс. новых случаев за сутки, а 1 сентября — уже 49,7 тыс. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки. Роспотребнадзор связывал рост заболеваемости с новыми, более заразными подвидами омикрон-штамма.
В начале октября глава ведомства Анна Попова сообщила о снижении числа заболевших COVID-19 в России вторую неделю подряд. По состоянию на 7 октября, в России выявили 22 268 случаев, умерли 104 человека. При этом число зараженных и умерших снижается третий день подряд.