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02:12 (мск), источник: Life.ru

Новый сигнал светофора официально закрепили в ПДД

Секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки «бело-лунного цвета» появилась в Правилах дорожного движения (ПДД). Это следует из постановления Правительства РФ.

Новый сигнал светофора официально закрепили в ПДД.

Как уточняется, она информирует водителя транспортного средства, что на пути его поворота разрешено движение пешеходам.

«Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включён сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам», — указано в документе.

Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включён сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам, подчёркивается в постановлении. Прежде подобный сигнал светофора в ПДД не упоминался. Однако эти секции уже применяются в некоторых городах, например в Москве. Их использование регламентируется ГОСТом, однако в Правилах дорожного движения их не было.

Накануне сообщалось, что Правительство России утвердило изменения в ПДД. В частности, они касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

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