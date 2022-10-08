CМИ: разногласия по Украине помешали Pink Floyd продать каталог песен

Сейчас под брендом Pink Floyd ведут деятельность два участника самого успешного состава группы Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон. Третий из живых музыкантов «золотого» состава Роджер Уотерс, которого считают идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах, выступает сольно. Pink Floyd без Уотерса выступали с заявлениями в поддержку Украины. Уотерс высказывался против поставок западного оружия Киеву и говорил, что Украиной правят радикальные националисты, которые подвели страну на грань катастрофы.
В мае все трое участников «золотого» состава Pink Floyd выставили на аукцион каталог песен группы, и им заинтересовались такие компании, как Blackstone, Sony Music и Warner Music. Сумма сделки, как ожидается, может превысить 500 миллионов долларов. Тем не менее, согласно источникам Financial Times, сейчас разногласия между музыкантами препятствуют заключению соглашения.
Один из участников аукциона поделился с изданием мнением, что натянутые отношения между Уотерсом, Гилмором и Мэйсоном «сделали невозможным» заключение сделки, а еще один считает, что даже если покупатель будет выбран, продажа может и не состояться. Третий источник подчеркнул, что переговоры идут «настолько тяжело, насколько это вообще возможно».
Самые успешные альбомы Pink Floyd были записаны в 1970-х годах — Dark Side Of The Moon (1973), Wall (1979), Wish You Were Here (1975) и Animals (1977). Во многих интервью участники группы рассказывали, что главный вклад в успех этих пластинок внес Уотерс. В 1985 году тот после конфликта покинул Pink Floyd, и началась так называемая «эра Гилмора»: последний стал лидером группы. Коллектив записал несколько альбомов, но они не имели такого успеха, как пластинки, записанные с участием Уотерса.
В марте Pink Floyd заявила, что ее записи с 1987 года, а также сольные альбомы Гилмора удаляются с музыкальных платформ в России и Белоруссии. При этом самые известные альбомы Pink Floyd 1970-х по-прежнему доступны в обеих странах.