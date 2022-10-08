Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки

«Те меры, которые мы принимали в той части, что отели дали на сутки задержаться без оплаты. Все подтверждают, так и будет», — сказал Аксенов.
Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.