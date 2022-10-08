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22:05 (мск), источник: © РИА Новости

Крымские отели поддержали бесплатное продление проживания туристов на сутки

ТАМАНЬ, 8 окт — РИА Новости. Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться еще на сутки без оплаты, сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов.

Источник: © РИА Новости

«Те меры, которые мы принимали в той части, что отели дали на сутки задержаться без оплаты. Все подтверждают, так и будет», — сказал Аксенов.

Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

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