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06:14 (мск), источник: ТАСС

В РАН заявили о продолжении мутации коронавируса

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вирус SARS-CoV-2 будет мутировать и дальше, однако темп этого процесса сложно предсказать. Такое мнение высказал ТАСС вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщила 5 октября эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, коронавирус никуда не денется в ближайшее время, он продолжит мутировать и циркулировать в обществе.

«Я с этим прогнозом полностью согласен. Но, к сожалению, мы не можем предсказывать, с какой скоростью он будет мутировать. Год назад появление варианта “омикрон” стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем — это могло произойти один раз или может произойти еще сто раз. Поэтому да, [вирус] однозначно будет мутировать, но с какой скоростью — то есть, будут это небольшие изменения или это будут радикальные изменения, как в случае с “омикроном”, пока что предсказать сложно», — сказал Лукашев.

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