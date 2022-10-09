13:39 (мск), источник: Звук
Участница дуэта «#2Маши» поведала о конфликте в группе
Певица Мария Зайцева прокомментировала в одной из соцсетей перерыв в творческой деятельности проекта «#2Маши», сообщает «Комсомольская правда».
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Причиной стал внутренний разлад в коллективе.
По словам Зайцевой, вторая участница группы Мария Шейх «обесценивает ее вклад в группу» и не желает, чтобы артистка исполняла песни из репертуара дуэта в сольном проекте.
В свою очередь Шейх также прокомментировала пост коллеги: «Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг… Песни проекта “#2Маши” могут исполняться исключительно двумя Машами».
Дуэт «#2Маши» объявил о творческом перерыве в 2022 году. Было много спекуляций о причине этого решения, но точного ответа не было. При этом группе не раз пророчили окончательный распад, но все эти сообщения опровергались.
Ранее Маша Шейх провела 9 дней в реанимации и чуть не впала в кому.