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13:39 (мск), источник: Звук

Участница дуэта «#2Маши» поведала о конфликте в группе

Певица Мария Зайцева прокомментировала в одной из соцсетей перерыв в творческой деятельности проекта «#2Маши», сообщает «Комсомольская правда».

Источник: РИА "Новости"

Причиной стал внутренний разлад в коллективе.

По словам Зайцевой, вторая участница группы Мария Шейх «обесценивает ее вклад в группу» и не желает, чтобы артистка исполняла песни из репертуара дуэта в сольном проекте.

В свою очередь Шейх также прокомментировала пост коллеги: «Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг… Песни проекта “#2Маши” могут исполняться исключительно двумя Машами».

Дуэт «#2Маши» объявил о творческом перерыве в 2022 году. Было много спекуляций о причине этого решения, но точного ответа не было. При этом группе не раз пророчили окончательный распад, но все эти сообщения опровергались.

Ранее Маша Шейх провела 9 дней в реанимации и чуть не впала в кому.

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