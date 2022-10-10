13:26 (мск), источник: РБК
Алла Пугачева сообщила, что находится не в России
Пугачева уехала из России в Израиль, поблагодарив поклонников за поддержку.
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Народная артистка СССР Алла Пугачев разместила в «Инстаграме» (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором рассказала о том, что находится сейчас в Израиле, «на Святой земле».
«Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!!!» — написала Пугачева, обращаясь к своим поклонникам. Певица также поблагодарила «многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку» и «за умение отличать правду от лжи».
В начале октября Пугачева обратилась к своим хейтерам: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала артистка.
Алла Пугачева вернулась в Россию с детьми к началу учебного года. С начала военной операции певица с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль, на отдых и лечение, как говорила сама Пугачева. В сентябре, после новости о признании Максима Галкина физлицом-иноагентом, Пугачева написала пост в поддержку своего мужа и попросила тоже внести ее в этот реестр.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала тогда певица.
Галкин с начала военной операции на Украине неоднократно осуждал военную операцию России на Украине, высказываясь в соцсетях и на многочисленных концертах. После поста Пугачевой в поддержку мужа, по данным «РИА Новости» и телеграм-канала «Осторожно, новости», в полицию поступило обращение с просьбой проверить певицу на дискредитацию армии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сентябре заявлял, что Галкину «не по пути с Россией», но от Пугачевой «непристойных» заявлений Кремль не слышал.