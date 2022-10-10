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14:34 (мск), источник: ТАСС

В Таганроге планируется запустить водную навигацию к маю 2023 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют в мае 2023 года запустить в Таганроге водную навигацию для малых судов и туристических теплоходов. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Источник: РИА "Новости"

«В текущем году открыты ежедневные железнодорожные рейсы, которые связали Таганрог и Санкт-Петербург. В мае будущего года очень важно, чтобы заработала водная навигация — и малые суда, и туристические теплоходы. Это большой потенциал развития города», — привели в сообщении слова заместителя губернатора области Александра Скрябина.

Во время заседания рабочей группы по вопросу комплексного развития Таганрога как туристического центра Скрябин поручил сверить основные мероприятия мастер-плана и сроки их реализации с дорожной картой комплексного развития Таганрога, проанализировав при этом возможность перенесения важных мероприятий на более ранние сроки. Важным пунктом является создание парковочных мест для увеличившегося потока транспорта, в частности — для туристических автобусов. «Наличие комфортных парковок особенно актуально будет в будущем, юбилейном для Таганрога году, когда планируется проведение масштабных мероприятий, и город примет большое количество туристов», — пояснил он.

Кроме того, Скрябин обратил внимание на своевременность проведения конкурсных процедур по капитальному ремонту крыш и фасадов многоквартирных домов (МКД) в Таганроге, сообщили в министерстве. На 2023 год за счет средств фонда капитального ремонта в рамках реализации региональной программы запланирован капитальный ремонт 15 крыш и восьми фасадов в 23 МКД. Также он поручил администрации Таганрога оказать содействие в ремонте декоративных ворот арки дома Хаспекова (ул. Фрунзе, 14/17), относящегося к категории «объект культурного назначения».

По информации министерства, Скрябин дал поручение руководителям исполнительных органов подготовить предложения в новый оперативный план на 2023 год по своим направлениям, предварительно согласовав их с администрацией города. До 1 декабря документ будет представлен губернатору области для рассмотрения.

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