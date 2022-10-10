17:27 (мск), источник: РБК Life
Банк России выпустил монету «Луноход»
Самоходный планетоход был разработан в СССР.
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Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Она получила название «Луноход» и пополнила серию «Космос». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
По данным пресс-службы банка, монета диаметром 39 мм посвящена первому в мире лунному самоходному аппарату «Луноход-1». Он был доставлен на поверхность Луны 17 ноября 1970 года.
Устройством управляли дистанционно с Земли, из Центра дальней космической связи.
Планетоход успел сделать измерения физико-механических свойств и химический анализ лунного грунта, однако с 30 сентября 1971 года перестал выходить на связь. Аппарат так и остался на Луне, причем долгое время его местонахождение было неизвестно.
Лишь спустя около 40 лет после запуска группа физиков под руководством профессора Тома Мерфи из Калифорнийского университета в Сан-Диего все-таки нашла советский «Луноход-1».
На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение герба России, а также указание даты выпуска, номинала и массы драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне изображен сам «Луноход-1» на поверхности Луны. На фоне также можно увидеть рисунки Земли и Солнца.
Деньги выпущены в обращение тиражом 5 тыс. штук. Они считаются законным средством платежа на территории России.
Незадолго до этого стало известно, что на новой банкноте в 500 рублей будет изображена достопримечательность Пятигорска. Лицевую сторону купюры могут украсить скульптура орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову и беседка «Эолова арфа».