18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему люди любят конкретные породы собак
Мы часто слышали, что животные похожи на своих хозяев, но на самом деле у них намного больше общего, чем внешнее сходство.
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Согласно исследованию The Kennel Club, английского клуба собаководства и крупнейшей в Великобритании организации, занимающейся регистрацией чистокровных собак, существует связь между популярными породами и доминирующими чертами характера их владельцев, пишет Daily Mail. Специалистами было опрошено более 1500 человек.
The Kennel Club выявил основные личностные качества, основываясь на «большой пятерке». Эта модель предполагает, что личность человека включает в себя пять общих и относительно независимых черт: экстраверсию, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию), добросовестность (сознательность), нейротизм (противоположный полюс — эмоциональная стабильность) и открытость опыту (интеллект). Затем исследователи сравнили основные характеристики владельцев тех или иных пород собак.
Выяснилось, что, к примеру, хозяева бордер-терьеров — очаровательные, живые и энергичные, в то время как любители стаффордширских бультерьеров очень ласковые. Владельцы джек-расселов, к которым относятся король Карл III, являются самыми лояльными и верными. Те же, у кого есть кокер-спаниели, возглавляют список самых любопытных, творческих и ориентированных на семью людей.
Исследование также показало, что между владельцами и породой, которую они выбрали, есть сходство, что указывает на то, что люди бессознательно выбирают собак, отражающих их собственный характер.
Известно, что золотистые ретриверы счастливы по темпераменту, а их владельцы считаются самыми счастливыми и позитивными по сравнению с владельцами других пород.
Но исследователи отмечают, что выбор близкой по духу породы не предполагает, что домашним животным и их питомцам будет комфортно сосуществовать друг с другом в бытовом плане. 63% опрошенных сказали, что выбрали своего четвероногого друга по внешнему виду или по зову сердца. Половина из них позже призналась, что не может предложить своим питомцам все необходимое. Однако 88% тех владельцев собак, которые изначально изучали особенности породы, утверждают, что их собака идеально подходит им по всем параметрам.
Недавно ученые из Королевского университета в Белфасте выяснили, что собаки могут чувствовать стресс по человеческому поту и дыханию.
Олеся Маевская