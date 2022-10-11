Ученые из Калифорнии сделают из устриц фильтр для воды Но для начала их нужно «приучить» к жизни у береговой линии
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
11:43 (мск), источник: Вокруг Света

Вегетарианцы оказались больше подвержены депрессии, чем мясоеды

Ученые из Бразилии связали растительную диету с повышенной тревожностью — результаты исследования заставляют задуматься.

Источник: Reuters

Команда бразильских ученых недавно обнаружила: связь между вегетарианством и депрессией не зависит от питания. Масштабное исследование подтвердило, что мясоеды в два раза реже подвержены этому диагнозу.

Более ранние исследования уже доказывали связь вегетарианства и большего риска депрессии по сравнению с теми, кто употребляет в пищу мясо. Корреляция была выявлена, но точные причины изучены не были. В новой работе ученые проверили, действительно ли это зависит от питания или есть другие факторы.

Данные взяли из национального когортного исследования, в котором участвовали 14 216 человек от 35 до 74 лет. Они заполняли опросники о пищевых привычках, клиническими методами у добровольцев выявляли депрессивные эпизоды. Чтобы избежать искажений, авторы учитывали различные факторы:

  • социально-демографические параметры;
  • вредные привычки;
  • физическую активность;
  • оценку самочувствие и состояния здоровья;
  • индекс массы тела;
  • потребление микронутриентов;
  • уровни белка;
  • показатели метаболизма и суточного потребления энергии;
  • изменения в диете за предыдущие полгода.

«У тех, кто не употреблял мясо, частота депрессивных эпизодов была примерно в два раза выше, чем у потребителей мяса, независимо от социально-экономических факторов и образа жизни. Дефицит питательных веществ не объясняет эту связь».

Хотя авторы смогли исключить сразу несколько факторов, которые ранее считались возможными причинами депрессий у вегетарианцев, они отмечают, что природа ассоциации остается неясной. Для ее уточнения потребуются дальнейшие исследования.

Авторы предполагают: если питательный механизм исключен, то возможна обратная связь. Уже имеющий депрессию человек более чутко воспринимает информацию о жестокости по отношению к животным. Известно, что склонные к депрессии люди чаще испытывают чувство вины.

Также, по данным психологов, для депрессии характерно нереалистичное негативное восприятие себя (своей роли, способностей) и действительности, будущего развития событий.

Поэтому, когда депрессивные и недепрессивные люди с одинаковой вероятностью сталкиваются с неприятной правдой о скотобойнях и фабричных фермах, депрессивный человек с большей вероятностью почувствует себя виновным в подогревании спроса и откажется от мяса.

Также ученые отмечают, что исследование проведено в стране, где подавляющее большинство предпочитают мясную диету. Поэтому вегетарианцы в Бразилии все еще остаются меньшинством и могут чувствовать себя некомфортно в обществе. Полученные данные предлагается проверить в странах, где растительное питание считается скорее нормой, как, например, в Индии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Консервы прошлого: как сегодня живет под санкциями Иран
Что будет, если отказаться от алкоголя? Хроника по месяцам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье