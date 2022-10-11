11:43 (мск), источник: Вокруг Света
Вегетарианцы оказались больше подвержены депрессии, чем мясоеды
Ученые из Бразилии связали растительную диету с повышенной тревожностью — результаты исследования заставляют задуматься.
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Команда бразильских ученых недавно обнаружила: связь между вегетарианством и депрессией не зависит от питания. Масштабное исследование подтвердило, что мясоеды в два раза реже подвержены этому диагнозу.
Более ранние исследования уже доказывали связь вегетарианства и большего риска депрессии по сравнению с теми, кто употребляет в пищу мясо. Корреляция была выявлена, но точные причины изучены не были. В новой работе ученые проверили, действительно ли это зависит от питания или есть другие факторы.
Данные взяли из национального когортного исследования, в котором участвовали 14 216 человек от 35 до 74 лет. Они заполняли опросники о пищевых привычках, клиническими методами у добровольцев выявляли депрессивные эпизоды. Чтобы избежать искажений, авторы учитывали различные факторы:
«У тех, кто не употреблял мясо, частота депрессивных эпизодов была примерно в два раза выше, чем у потребителей мяса, независимо от социально-экономических факторов и образа жизни. Дефицит питательных веществ не объясняет эту связь».
Хотя авторы смогли исключить сразу несколько факторов, которые ранее считались возможными причинами депрессий у вегетарианцев, они отмечают, что природа ассоциации остается неясной. Для ее уточнения потребуются дальнейшие исследования.
Авторы предполагают: если питательный механизм исключен, то возможна обратная связь. Уже имеющий депрессию человек более чутко воспринимает информацию о жестокости по отношению к животным. Известно, что склонные к депрессии люди чаще испытывают чувство вины.
Также, по данным психологов, для депрессии характерно нереалистичное негативное восприятие себя (своей роли, способностей) и действительности, будущего развития событий.
Поэтому, когда депрессивные и недепрессивные люди с одинаковой вероятностью сталкиваются с неприятной правдой о скотобойнях и фабричных фермах, депрессивный человек с большей вероятностью почувствует себя виновным в подогревании спроса и откажется от мяса.
Также ученые отмечают, что исследование проведено в стране, где подавляющее большинство предпочитают мясную диету. Поэтому вегетарианцы в Бразилии все еще остаются меньшинством и могут чувствовать себя некомфортно в обществе. Полученные данные предлагается проверить в странах, где растительное питание считается скорее нормой, как, например, в Индии.