12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В янтаре обнаружили неизвестное насекомое возрастом 35 млн лет
Внешне оно напоминает стрекозу, но исследователи не нашли аналогов ДНК среди известных науке членистоногих.
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Международная группа ученых под руководством сотрудников Университета Гранады обнаружила до сих пор не описанный вид насекомых — Calliarcys antiquus, относящийся к отряду Ephemeroptera (подёнки). Членистоногое находилось в куске янтаря, возраст которого оценивается от 35 до 47 миллионов лет.
Смола обеспечила превосходную сохранность образцов: насекомое видно со всех ракурсов. Однако были полупрозрачные области, которые не дали возможность рассмотреть мельчайшие детали строения Ephemeroptera. Чтобы получить подробные изображения с высоким разрешением внутренних и внешних структур насекомых, ученые использовали микрокомпьютерную томографию — метод получения трехмерного изображения с разрешением около 0,5 мкм и использованием рентгеновских лучей.
Как показало молекулярное исследование, обнаруженный вид является уникальным. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Недавно ученые нашли скелет ранее неизвестного вида рептилий, которые жили 150 миллионов лет назад бок о бок со стегозаврами, аллозаврами и диплодоками.
Олеся Маевская