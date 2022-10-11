Ученые из Калифорнии сделают из устриц фильтр для воды Но для начала их нужно «приучить» к жизни у береговой линии
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В янтаре обнаружили неизвестное насекомое возрастом 35 млн лет

Внешне оно напоминает стрекозу, но исследователи не нашли аналогов ДНК среди известных науке членистоногих.

6
фотографий
6
фотографий

Международная группа ученых под руководством сотрудников Университета Гранады обнаружила до сих пор не описанный вид насекомых — Calliarcys antiquus, относящийся к отряду Ephemeroptera (подёнки). Членистоногое находилось в куске янтаря, возраст которого оценивается от 35 до 47 миллионов лет.

Смола обеспечила превосходную сохранность образцов: насекомое видно со всех ракурсов. Однако были полупрозрачные области, которые не дали возможность рассмотреть мельчайшие детали строения Ephemeroptera. Чтобы получить подробные изображения с высоким разрешением внутренних и внешних структур насекомых, ученые использовали микрокомпьютерную томографию — метод получения трехмерного изображения с разрешением около 0,5 мкм и использованием рентгеновских лучей.

Как показало молекулярное исследование, обнаруженный вид является уникальным. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Недавно ученые нашли скелет ранее неизвестного вида рептилий, которые жили 150 миллионов лет назад бок о бок со стегозаврами, аллозаврами и диплодоками.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунанаука