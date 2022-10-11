16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: насекомые стали более прожорливыми
Ученые уверены, что в этом виноваты потепление климата и деятельность человека.
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Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Университета Вайоминга, современные насекомые наносят колоссальный ущерб растениям, даже несмотря на то, что их численность сокращается. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
«Наша работа сокращает разрыв между теми, кто использует окаменелости для изучения связи растений и насекомых в течение длительного времени, и теми, кто исследует современные взаимодействия флоры и фауны с использованием свежих материалов, — говорит ведущий исследователь, доктор философии Университета Вашингтона Лорен Азеведо-Шмидт. — Разница ущерба от ископаемых и современных насекомых поразительна».
В новом исследовании изучались окаменелые листья, поврежденные укусами насекомых в поздний меловой период до эпохи плейстоцена — немногим более 2 миллионов лет назад. Их сравнили со свежей листвой из трех современных лесов. Ученые рассмотрели различные виды повреждений и обнаружили, что на ископаемой зелени их намного меньше.
«Наши результаты показывают, что растения в современную эпоху испытывают беспрецедентный уровень вреда от насекомых, несмотря на повсеместное сокращение их количества», — пишут ученые. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить точные причины подобной тенденции, но авторы работы говорят, что потепление климата, урбанизация и интродукция (преднамеренное или случайное переселение человеком животных и растений за пределы естественного ареала) инвазивных видов, вероятно, оказали на это влияние.
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Олеся Маевская