Маск опроверг сообщения СМИ о своем недавнем разговоре с Путиным

Один из пользователей спросил его, является ли правдой написанное в материале.
«Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой [разговора] был космос», — ответил Маск.
В статье Vice говорилось, что Маск якобы пообщался с Путиным, и во время разговора российский президент заявил, что намерен выполнить цели СВО «несмотря ни на что», а также сказал о «возможности нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым».
Ян Бреммер, основатель компании Eurasia Group, оказывающей услуги консалтинга по политическим рискам, на которого ссылается Vice, заявил, что этот разговор и лег в основу предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые Маск опубликовал в начале октября.
Позднее глава Tesla пояснил, что по-прежнему поддерживает Украину, но считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб.