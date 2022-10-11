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20:28 (мск), источник: Газета.Ру

Маск опроверг сообщения СМИ о своем недавнем разговоре с Путиным

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск в своем Twitter опроверг информацию журнала Vice о том, что он якобы общался с российским президентом Владимиром Путиным перед недавней публикацией своих предложений по урегулированию ситуации на Украине.

Источник: Reuters

Один из пользователей спросил его, является ли правдой написанное в материале.

«Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой [разговора] был космос», — ответил Маск.

В статье Vice говорилось, что Маск якобы пообщался с Путиным, и во время разговора российский президент заявил, что намерен выполнить цели СВО «несмотря ни на что», а также сказал о «возможности нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым».

Ян Бреммер, основатель компании Eurasia Group, оказывающей услуги консалтинга по политическим рискам, на которого ссылается Vice, заявил, что этот разговор и лег в основу предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые Маск опубликовал в начале октября.

Позднее глава Tesla пояснил, что по-прежнему поддерживает Украину, но считает, что эскалация конфликта нанесет стране большой ущерб.

Виолетта Ханенева

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