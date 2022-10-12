В России импортозаместили клей для самолетов и космических кораблей

Об этом «Газете.Ru» рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ), членом этой объединяющей некоммерческой организации является компания «ИТЕКМА».
Ранее на производствах использовался импортный клей от фирм 3 М и Henkel, однако весной компании-производители прекратили поставки продукции в Россию.
«Линейка эпоксидных клеев состоит из жидких и пастообразных клеев для применения при различных температурных режимах — от 85 (АТ-44М) до 180 (АТ-44К и АТ-77Н). Клеи используются при производстве изделий из полимерных композиционных материалов в особо ответственных применениях, например, для соединения “композит-композит”, “металл-композит” и “металл-металл”. По качеству и удобству применения клеи аналогичны прямым конкурентам — немецкой Henkel и американской 3М», — рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора компании «ИТЕКМА» Вадим Микрин.
Кроме этого, компания выпустила на рынок аэрозольный клей-спрей временной фиксации КС22, импортные аналоги которого также перестали продавать в России.
Клеи уже прошли успешные испытания на таких производствах, как АО «АэроКомпозит-Ульяновск» и АО «КАПО-Композит».