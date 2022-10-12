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11:27 (мск), источник: Газета.Ру

В России импортозаместили клей для самолетов и космических кораблей

Российские ученые из компании-производителя композиционных материалов «ИТЕКМА» разработали линейку клеев для самолетов и космических кораблей, которые смогут заменить продукцию ведущих мировых производителей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Газете.Ru» рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ), членом этой объединяющей некоммерческой организации является компания «ИТЕКМА».

Ранее на производствах использовался импортный клей от фирм 3 М и Henkel, однако весной компании-производители прекратили поставки продукции в Россию.

«Линейка эпоксидных клеев состоит из жидких и пастообразных клеев для применения при различных температурных режимах — от 85 (АТ-44М) до 180 (АТ-44К и АТ-77Н). Клеи используются при производстве изделий из полимерных композиционных материалов в особо ответственных применениях, например, для соединения “композит-композит”, “металл-композит” и “металл-металл”. По качеству и удобству применения клеи аналогичны прямым конкурентам — немецкой Henkel и американской 3М», — рассказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора компании «ИТЕКМА» Вадим Микрин.

Кроме этого, компания выпустила на рынок аэрозольный клей-спрей временной фиксации КС22, импортные аналоги которого также перестали продавать в России.

По словам Микрина, отсутствие на рынке клея-спрея для временной фиксации является критичным для композитных производств, где используется выкладка из сухой ткани, так как без фиксации слои ткани не удерживаются друг относительно друга.

Клеи уже прошли успешные испытания на таких производствах, как АО «АэроКомпозит-Ульяновск» и АО «КАПО-Композит».

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