11:12 (мск), источник: Газета.Ру
Палеонтологи нашли новые виды осетровых, вымершие во времена динозавров
Палеонтологи из Института морских наук Вирджинии обнаружили останки двух новых видов осетровых рыб, которые жили и вымерли вместе с динозаврами.
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Всего ученые обнаружили четыре окаменелости. Работа ученых была опубликована в журнале Journal of Paleontology.
По словам ученых, находкам около 66 млн лет. Команда обнаружила окаменелости в месте под названием Танис. Это часть формации Хелл-Крик, которая охватывает части штатов Монтаны, Южной Дакоты, Северной Дакоты и Вайоминга.
В древности на этом месте протекала большая глубокая река, питавшая ныне пересохшее Западное внутреннее море, которое простиралось от Мексиканского залива до Северного Ледовитого океана.
По словам ученых, 66 млн лет назад все рыбы и животные, населявшие эту реку, погибли в результате падения астероида, уничтожившего динозавров.
Четыре окаменелости принадлежат двум ранее неизвестным видам осетровых рыб Acipenser praeparatorum и Acipenser amnisinferos, которые отлично сохранились. По сравнению с другими осетровыми, у этих есть свои уникальные особенности — например, удлиненная морда и иной вид мембран на нижней челюсти.