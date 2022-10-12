Ученые из Калифорнии сделают из устриц фильтр для воды Но для начала их нужно «приучить» к жизни у береговой линии
Фоторепортажи
9Начало нового учебного года в школах России
12Погиб актер Сергей Пускепалис
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
11:23 (мск), источник: РБК Life

Половина россиян употребляет ненормативную лексику на работе

Но при женщинах на летучках нецензурно выражаются в два раза реже.

Каждый седьмой россиянин слышит ненормативную лексику от коллег или сам «крепко выражается» на работе. Исследование на такую нетривиальную тему провел сервис SuperJob, результаты есть в распоряжении РБК.

Только треть респондентов (29%) рассказали, что не сталкиваются с нецензурными словами и выражениями на работе. У почти половины опрошенных (46%) мат регулярно звучит на производственных совещаниях и планерках. Авторы опроса отметили гендерную особенность: в мужских и женских коллективах ситуация заметно отличается. Никогда не встречались с ненормативной лексикой на летучках 71% женщин и только 39% мужчин.

45% участников опроса признались, что их непосредственный руководитель использует в общении с подчиненными матерные слова, остальные респонденты заявили, что им не доводилось слышать подобных слов и выражений от начальства. И снова половые различия: женщины слышат нецензурную брань из уст руководства в 42% случаев, мужчины в такой ситуации оказываются чаще — 68%.

В общении между коллегами гендерный разрыв сокращается: никогда не слышал мата от коллег каждый пятый мужчина из опрошенных и 39% женщин.

Опрос проводился с 6 по 11 октября 2022 года в 374 городах страны, участие в нем приняли 1600 россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Ранее были опубликованы результаты исследования, в каких городах матерятся чаще. Работу провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Оказалось, что больше всего матом ругаются жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках в Московской области. Изучение темы показало, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами. В противовес этому в меньшей степени нецензурно выражаются жители территорий с более высоким уровнем жизни, повышенным интересом к занятиям спортом, более высоким объемом жилищного строительства и спросом на банковские вклады.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны главные ошибки пользователей при покупке нового смартфона
Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
социология