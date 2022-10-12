11:23 (мск), источник: РБК Life
Половина россиян употребляет ненормативную лексику на работе
Но при женщинах на летучках нецензурно выражаются в два раза реже.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Каждый седьмой россиянин слышит ненормативную лексику от коллег или сам «крепко выражается» на работе. Исследование на такую нетривиальную тему провел сервис SuperJob, результаты есть в распоряжении РБК.
Только треть респондентов (29%) рассказали, что не сталкиваются с нецензурными словами и выражениями на работе. У почти половины опрошенных (46%) мат регулярно звучит на производственных совещаниях и планерках. Авторы опроса отметили гендерную особенность: в мужских и женских коллективах ситуация заметно отличается. Никогда не встречались с ненормативной лексикой на летучках 71% женщин и только 39% мужчин.
45% участников опроса признались, что их непосредственный руководитель использует в общении с подчиненными матерные слова, остальные респонденты заявили, что им не доводилось слышать подобных слов и выражений от начальства. И снова половые различия: женщины слышат нецензурную брань из уст руководства в 42% случаев, мужчины в такой ситуации оказываются чаще — 68%.
В общении между коллегами гендерный разрыв сокращается: никогда не слышал мата от коллег каждый пятый мужчина из опрошенных и 39% женщин.
Опрос проводился с 6 по 11 октября 2022 года в 374 городах страны, участие в нем приняли 1600 россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.
Ранее были опубликованы результаты исследования, в каких городах матерятся чаще. Работу провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Оказалось, что больше всего матом ругаются жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках в Московской области. Изучение темы показало, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами. В противовес этому в меньшей степени нецензурно выражаются жители территорий с более высоким уровнем жизни, повышенным интересом к занятиям спортом, более высоким объемом жилищного строительства и спросом на банковские вклады.