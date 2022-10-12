15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Глобальное потепление вынуждает лемуров спускаться с деревьев
Таким образом они адаптируются и учатся выживать рядом с человеческой инфраструктурой.
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Международная группа ученых под руководством сотрудников некоммерческого Альянса дикой природы зоопарков Сан-Диего (SDZWA) опубликовало в журнале PNAS исследование, как климатические изменения влияют на жизнь лемуров и приматов. Данные показали, что потепление подвергает живущих на деревьях виды более высокому риску — животные вынуждены спускаться с деревьев на землю в поисках воды, еды и убежища.
В ходе исследования международная группа ученых проанализировала более 150 000 часов наблюдений за 15 видами лемуров и 32 видами обезьян в 68 местах в Северной, Южной Америке и на Мадагаскаре. Спускаясь с деревьев, животные адаптируются к изменившимся условиям, но присутствие людей мешает им использовать новую стратегию выживания.
Также исследователи выделили несколько особенностей и моделей поведения. К примеру, обезьяны и лемуры, живущие рядом с инфраструктурой человека, реже остальных спускаются на землю. Также наземный образ жизни активнее осваивают большие социальные группы приматов, в рационе которых мало фруктов и приматы, живущие в жаркой местности с меньшим зеленым покровом.
Недавно сотрудники Университета Вайоминга установили, что за последние 2 миллиона лет насекомые стали более прожорливыми. Ученые уверены, что в этом виноваты потепление климата и деятельность человека.
Олеся Маевская