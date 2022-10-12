16:03 (мск), источник: РБК Life
«Вселенная монстров»: NASA рассказало о самых жутких планетах
В преддверии Хэллоуина космическое агентство запустило необычный проект.
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило в преддверии Хэллоуина необычный проект Universe of Monsters («Вселенная монстров»). В его рамках американцы решили рассказать о наиболее жутких экзопланетах, условия которых могли бы подойти различным фантастическим персонажам из фильмов ужасов.
Всего ученые описали шесть различных космических объектов, обнаруженных во Вселенной в период между 1994 и 2017 годами. Список выглядит следующим образом:
Ранее NASA провело необычный эксперимент, запустив первую миссию — зонд DART — для изменения траектории полета астероида с помощью врезающегося космического аппарата. Зонд столкнулся с астероидом Диморфос. Так эксперты проверили эффективность контролируемого тарана для защиты Земли от потенциально опасных объектов.