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16:03 (мск), источник: РБК Life

«Вселенная монстров»: NASA рассказало о самых жутких планетах

В преддверии Хэллоуина космическое агентство запустило необычный проект.

Источник: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило в преддверии Хэллоуина необычный проект Universe of Monsters («Вселенная монстров»). В его рамках американцы решили рассказать о наиболее жутких экзопланетах, условия которых могли бы подойти различным фантастическим персонажам из фильмов ужасов.

Всего ученые описали шесть различных космических объектов, обнаруженных во Вселенной в период между 1994 и 2017 годами. Список выглядит следующим образом:

  • «Дом Франкенштейна». Так, по мнению NASA, могла бы называться экзопланета Hat-P-11 b, находящаяся от Земли на расстоянии 123 световых лет. Из-за особенностей атмосферы там идут мощнейшие грозы, постоянные молнии которых «подсвечивают зловещую фигуру» жертвы жуткого эксперимента.
  • «Ужас Дракулы». На планете YZ Ceti d, расположенной возле вспыхивающей звезды YZ Кита, небо постоянно окрашено в ярко-красный цвет. Она бы стала идеальным домом для вампира.
  • «Человек-волк». Планету TRAPPIST-1b с наступлением ночи освещает сразу шесть лун, что очень бы понравилось оборотням, которые «могли бы здесь оторваться на полную катушку».
  • «Мумия возвращается». Постоянные пыльные бури на сухой и пустынной экзопланете Проксима Центавра b подошли бы для древнего проклятого существа, освободившегося их гробницы.
  • «Армия тьмы». Газовый гигант HD 209458 b («Осирис») в созвездии Пегаса расположен очень близко к материнской звезде. Невероятная температура моментально сожгла бы всю плоть, оставив от людей только скелеты.
  • «Зомбиленд». Планету PSR B1257+12 b, расположенную на расстоянии около 2 тыс. световых лет от Земли, могла бы заселять только нежить. Другие существа здесь бы не выжили из-за невероятного уровня радиации.

Ранее NASA провело необычный эксперимент, запустив первую миссию — зонд DART — для изменения траектории полета астероида с помощью врезающегося космического аппарата. Зонд столкнулся с астероидом Диморфос. Так эксперты проверили эффективность контролируемого тарана для защиты Земли от потенциально опасных объектов.

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