ФОМ: 78% россиян поддержали вхождение новых регионов в состав России

Еще 3% респондентов поддержали вхождение в состав РФ лишь некоторых из этих регионов, 7% — выступили против присоединения всех этих субъектов. Затруднились ответить 14% опрошенных.
Говоря о своевременности проведения референдумов в ДНР и ЛНР, большинство (44%) респондентов заявили, что их нужно было провести раньше, 37% же считают, что референдумы были проведены в правильное время. По мнению 2% россиян, их стоило провести позже, а 6% считают, что их не стоило проводить вообще.
Всего в поквартирном опросе приняли участие 1500 человек в 53 субъектах России.
С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
При этом в ООН референдумы не признали. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что они не имеют юридической силы и прошли на территории, подконтрольной России. В ООН подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.