16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: почему мы не смеемся от щекотания самих себя
Даже если нам «помогают».
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Несмотря на то, что щекотке подвержены многие млекопитающие, включая человека, наука знает о ней немного. Например, до сих пор остается загадкой, почему одни прикосновения вызывают у нас смех, в то время как другие крайне неприятны. Также неясно, почему одни реагируют на щекотку сильнее, и по какой причине в целом люди не смеются от щекотания самих себя.
Ученые из Бернштейновского центра вычислительной нейронауки (Германия) опубликовали в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society исследование, в котором участвовало 12 добровольцев. Участников познакомили друг с другом, затем поделили. Одну часть попросили обнажить подмышки и ступни, а другую — их пощекотать.
Весь процесс снимали на камеры: одна была направлена на лицо, другая — на ту часть тела, которую должны были щекотать. Первой реакцией на щекотку, как и ожидалось, было изменение выражения лица. Примерно через 300 миллисекунд участники начинали улыбаться, а затем у них изменялось дыхание.
Еще 200 миллисекунд спустя испытуемые начинали смеяться. Затем добровольцев просили оценить, насколько им было щекотно, когда прикасались к тем или иным участкам тела. Самыми «щекотливыми» оказались ступни.
Во второй части эксперимента участников просили щекотать самих себя, пока то же самое с ними делал партнер. Выяснилось, что вокализация смеха при прикосновении к тем же участкам тела, что в первой части эксперимента, уменьшалась: люди реагировали на чужие прикосновения намного хуже, если при этом он участвовал в процессе.
Ученые предполагают, что такой эффект связан с тем, что во время прикосновений к собственному телу наш мозг рассылает по нему сигналы, временно подавляющие чувствительность к прикосновениям. В противном случае нам было бы щекотно от малейших действий, например, от надевания носков.
Олеся Маевская