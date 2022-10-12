На Аляске выбрали самого толстого медведя Победитель этого года получает свой титул уже во второй раз.
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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Аляске выбрали самого толстого медведя

Победитель этого года получает свой титул уже во второй раз.

Источник: Explore

«Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week) — традиционный фестиваль, который проводят в Национальном парке Катмай на Аляске перед началом зимней спячки животных. Он зародился в 2014 году и в тот год длился всего один день.

Теперь люди в течение недели определяют, кто из обитателей национального парка Катмай отъелся к холодам лучше всего. В этом году в конкурсе участвовало 12 медведей.

За своим фаворитом можно было следить по веб-камерам. В этом году победителем стал участник 747. Всего в голосовании приняло участие более миллиона человек.

Недавно три медвежонка из Якутии «повторили» картину Шишкина.

Олеся Маевская

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