17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Аляске выбрали самого толстого медведя
Победитель этого года получает свой титул уже во второй раз.
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«Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week) — традиционный фестиваль, который проводят в Национальном парке Катмай на Аляске перед началом зимней спячки животных. Он зародился в 2014 году и в тот год длился всего один день.
Теперь люди в течение недели определяют, кто из обитателей национального парка Катмай отъелся к холодам лучше всего. В этом году в конкурсе участвовало 12 медведей.
За своим фаворитом можно было следить по веб-камерам. В этом году победителем стал участник 747. Всего в голосовании приняло участие более миллиона человек.
Недавно три медвежонка из Якутии «повторили» картину Шишкина.
Олеся Маевская