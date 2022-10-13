Археологи обнаружили фреску ацтекского бога алкоголя в мексиканском монастыре

Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории (INAH). Археологи обнаружили настенную роспись, спрятанную под несколькими слоями побелки в угловой часовне Ex Convento de la Natividad (бывший монастырь Рождества Христова).
Фреска представляет собой красный круг размером примерно один метр. Внутри круга есть нескольких доколумбовых изображений, в том числе топора, чималли или щита, веточки цветов и головного убора с перьями или «пенахо», который традиционно носили представители ацтекской аристократии.
Из-за хрупкости перьев и других материалов было обнаружено очень мало пенахо и очень мало их настенных изображений. Самый известный образец — головной убор Моктесумы — в настоящее время находится в коллекции Welt Museum, этнографического музея в Вене, Австрия.
Находка в монастыре удивила реставраторов, которым было поручено отремонтировать основное строение церкви.
Угловые часовни известны как «capillas posas» (лепестковые часовни), и хотя их значение еще окончательно не установлено, эксперты полагают, что они были построены для укрытия священника во время богослужений, чтобы ускорить массовое обращение местного населения в христианство.
Местные общины до сих пор ежегодно совершают паломничество к близлежащей горе, на которой находятся археологические раскопки Эль-Тепостеко, включая храм Тепостекатля, ацтекского бога алкогольного напитка пульке, которому поклонялись ацтеки, говорящие на науатле.