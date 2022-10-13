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14:35 (мск), источник: Газета.Ру

Российские школьники разработали маску для выявления заболеваний легких у детей и взрослых

Школьники из Кемерова — семиклассники Максим Каширских и Александр Петров — презентовали многоразовое устройство для первичного анализа заболеваний органов дыхательных путей. Устройство разрабатывалось на базе Центра детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ «УникУм», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.

Источник: Газета.Ру

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Центра, подростки под руководством преподавателя Михаила Герасимова разработали устройство, которое поможет в обнаружении таких заболеваний, как астма, ХОБЛ и дыхательная недостаточность. При помощи специальных крыльчаток и датчиков газа устройство определяет жизненную емкость легких пациента. Изобретение представляет собой маску, в том числе с «детским» дизайном, который снижает стресс у ребенка во время осмотра.

Разработанный алгоритм сравнивает полученные датчиками показания с эталонными и на основе этого относит человека к одной из групп риска.

Предполагается, что устройство поможет врачам из пунктов первичного осмотра делать более обширный анализ состояния пациентов за минимальное время, а дизайн маски снизит уровень стрессового воздействия на ребенка, что увеличит результативность осмотра.

Кроме того, стоимость разработки данного устройства меньше стоимости аналогов. Исследователи обеспокоились проблемой выявления заболеваний легких, так как Кузбасс относится к числу наиболее проблемных регионов по этому показателю. Школьникам предстоит провести пилотные испытания и подготовить промышленный образец для производства. На разработку устройства у школьников ушло два года — Максим и Александр начали работу над проектом, когда им было по 11 лет.

Проект был представлен участникам юбилейных мероприятий, приуроченных к пятилетию ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм», 6—8 октября 2022 года в городе Кемерово. За эту разработку и множество других достижений во время чествования сотрудников и воспитанников Центра министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева вручила Максиму Каширских медаль «Надежда Кузбасса».

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