Российские школьники разработали маску для выявления заболеваний легких у детей и взрослых

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Центра, подростки под руководством преподавателя Михаила Герасимова разработали устройство, которое поможет в обнаружении таких заболеваний, как астма, ХОБЛ и дыхательная недостаточность. При помощи специальных крыльчаток и датчиков газа устройство определяет жизненную емкость легких пациента. Изобретение представляет собой маску, в том числе с «детским» дизайном, который снижает стресс у ребенка во время осмотра.
Разработанный алгоритм сравнивает полученные датчиками показания с эталонными и на основе этого относит человека к одной из групп риска.
Кроме того, стоимость разработки данного устройства меньше стоимости аналогов. Исследователи обеспокоились проблемой выявления заболеваний легких, так как Кузбасс относится к числу наиболее проблемных регионов по этому показателю. Школьникам предстоит провести пилотные испытания и подготовить промышленный образец для производства. На разработку устройства у школьников ушло два года — Максим и Александр начали работу над проектом, когда им было по 11 лет.
Проект был представлен участникам юбилейных мероприятий, приуроченных к пятилетию ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм», 6—8 октября 2022 года в городе Кемерово. За эту разработку и множество других достижений во время чествования сотрудников и воспитанников Центра министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева вручила Максиму Каширских медаль «Надежда Кузбасса».