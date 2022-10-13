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14:03 (мск), источник: РБК Life

Российский фотограф Дмитрий Кох стал лауреатом британской премии

Он необычным способом запечатлел белых медведей на Чукотке.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Российский фотограф Дмитрий Кох стал лауреатом премии Wildlife Photographer Of The Year, в номинации «Дикая природа в городе». Церемонию проводил лондонский Музей естественной истории. Об этом сообщает Guardian.

Жюри конкурса по достоинству оценило работу россиянина — фотографию «Медвежий дом». На снимке изображены белые медведи, бродящие в заброшенном поселке на острове Колючин на Чукотке. Фотограф сделал фото с помощью небольшого беспилотника с низким уровнем шума, благодаря чему к хищникам удалось подобраться очень близко.

Победу в основном конкурсе одержал американский фотограф Карин Айгнер за макроизображение «Большой ажиотаж». На снимке изображены самцы кактусовых пчел, облепляющие самку.

В этом году жюри отбирало победителей в 19 номинациях среди около 40 тыс. работ, которые прислали фотографы из 93 стран.

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