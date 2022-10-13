14:03 (мск), источник: РБК Life
Российский фотограф Дмитрий Кох стал лауреатом британской премии
Он необычным способом запечатлел белых медведей на Чукотке.
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Российский фотограф Дмитрий Кох стал лауреатом премии Wildlife Photographer Of The Year, в номинации «Дикая природа в городе». Церемонию проводил лондонский Музей естественной истории. Об этом сообщает Guardian.
Жюри конкурса по достоинству оценило работу россиянина — фотографию «Медвежий дом». На снимке изображены белые медведи, бродящие в заброшенном поселке на острове Колючин на Чукотке. Фотограф сделал фото с помощью небольшого беспилотника с низким уровнем шума, благодаря чему к хищникам удалось подобраться очень близко.
Победу в основном конкурсе одержал американский фотограф Карин Айгнер за макроизображение «Большой ажиотаж». На снимке изображены самцы кактусовых пчел, облепляющие самку.
В этом году жюри отбирало победителей в 19 номинациях среди около 40 тыс. работ, которые прислали фотографы из 93 стран.