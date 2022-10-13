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14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ежедневные прогулки снижают риск хронических заболеваний

Речь идет не только о физическом, но и о ментальном здоровье.

Источник: Takahiro Sakamoto/CC0

Сотрудники Медицинского центра Университета Вандербильта опубликовали исследование в журнале Nature Medicine, в котором были приведены данные, собранные с фитнес-браслетов 6042 американцев. По его результатам ученые установили, что ожирение, диабет, высокое кровяное давление, депрессия и апноэ во сне — лишь несколько заболеваний, которых можно избежать, увеличив количество и интенсивность ежедневно пройденных шагов.

Это первое исследование, основанное на коммерческих устройствах отслеживания активности, обычно используемых в повседневной жизни. Выбор участников испытания основывался на людях, которые носили гаджет по 10 или более часов в день в течение как минимум шести месяцев. Ежедневное количество шагов и интенсивность (определяемую как количество шагов в минуту) затем сопоставляли с хроническими заболеваниями добровольцев и сравнивали их с показателями заболеваемости в группе в целом.

Результаты показали, что по мере увеличения количества шагов риск большинства хронических состояний снижался. Исключение составляли гипертония и диабет — в этих двух случаях польза была лишь в том случае, когда люди проходили не менее 8−9 тысяч шагов в день.

Исследователи обнаружили, что 8200 и более шагов достаточно для снижения риска ожирения, апноэ во сне, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и депрессивного расстройства. Также выяснилось, что люди с избыточным весом, которые увеличили количество шагов в день с 6 до 11 тысяч, улучшили свое состояние на 64% по сравнению с теми, кто проходил 6 тысяч шагов в день.

«Хотя некоторая точность между исследовательскими и коммерческими устройствами теряется, данные последних могут быть легко обобщены для значительной части населения, владеющего такими устройствами», — пишут исследователи. Авторы работы отмечают, что участниками эксперимента в основном были молодые женщины. Сейчас ученые планируют провести больше исследований с использованием более крупных и разнообразных выборок добровольцев.

Недавно ученые выяснили, что интенсивность физических нагрузок влияет на память.

Олеся Маевская

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