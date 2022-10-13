16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему пингвины игнорируют своего первенца
Одна из причин — небольшой размер первого в кладке яйца.
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Прямохохлые пингвины (Eudyptes slateri) из Новой Зеландии откидывают одно яйцо из-за неспособности прокормить двух птенцов. К такому выводу пришли местные ученые после изучения поведения птиц. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.
В большинстве случаев первое яйцо, отложенное пингвинами, просто откатывается. Но иногда самка намеренно бросает своего первенца, вплоть до того, что выталкивает его из гнезда. Странное поведение птиц впервые было замечено еще в 1998 году, и только сейчас исследователи поняли, почему это происходит.
Анализ старых данных показал, что эти субантарктические пингвины, численность которых резко сократилась за последние 50 лет, вынуждены вредить своему же потомству, потому что запасы еды иссякают и родители не в силах прокормить птенцов.
А поскольку второе яйцо, которое закладывается примерно через пять дней после первого, намного больше, матери предпочитают оставить его.
На сегодняшний день птицы находятся под угрозой исчезновения, и о них все еще мало что известно. Ученые утверждают, что работа 1998 года до сих пор является самым подробным из имеющихся исследований об этом виде. Понимание того, как размножаются эти птицы, имеет решающее значение для их сохранения.
Отсутствие достаточного пропитания — не единственная потенциальная причина отказа птиц от своих первенцев. Второе яйцо более заметное и крупное, оттого их кладут в самое тепло место в гнезде. К тому же, второй птенец наверняка будет крупнее первенца и, соответственно, с большей вероятностью будет крепче физически.
Из всех 113 гнезд, изученных исследователями в 1998 году, около 80% первых яиц были потеряны до или в день появления вторых. Остальные были уничтожены в течение недели после этого. «Физиологически невозможно иметь второе яйцо, не отложив первое, и лучшее, что могут сделать хохлатые пингвины, — это сократить заботу о первенце», — объясняют авторы.
Недавно анализ ДНК пингвинов показал, что им не страшно изменение климата. У этих птиц также отмечен самый медленный темп развития.
Олеся Маевская