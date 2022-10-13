18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сирии найдена редкая мозаика, изображающая Троянскую войну
По предварительным оценкам, ей 1600 лет.
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В районе Хомс на севере Сирии была обнаружена мозаика площадью 1300 квадратных футов (более 120 квадратных километров). На ней изображены сцены Троянской войны, пишет Daily Mail.
По предварительным оценкам экспертов, произведение искусства было создано 1600 лет назад. Археологи предполагают, что часть мозаики выступала в качестве пола для купальни. Также ее исключительная особенность заключается в том, что на ней изображены воины-амазонки, которые сражались на стороне народа Трои.
Двумя самыми известными царицами амазонок были Пентесилея, принимавшая участие в Троянской войне, и ее сестра Ипполита, обладательница волшебного пояса, подаренного ей богом войны Аресом. В древнегреческой и римской мифологии герой-полубог Геракл убил Ипполиту, королеву амазонок, в одном из своих 12 подвигов. На мозаике также изображен древнеримский бог моря Нептун в окружении любовниц.
Найденный артефакт является важнейшим археологическим открытием в Сирии за десятилетия. «На данный момент мы не можем определить тип здания, потому что еще не закончили раскопки», — сказал доктор Хумам Саад, заместитель директора по раскопкам и археологическим исследованиям.
Недавно археологи обнаружили фреску ацтекского бога алкоголя в мексиканском монастыре. Эта доколумбовая настенная живопись может пролить свет на отношения между коренными жителями Мексики и католической церковью, которая стремилась контролировать культурное самовыражение после испанского завоевания в 16 веке.
Олеся Маевская