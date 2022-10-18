Ученые создали ускоряющее восстановление костей вещество

В нее ученые добавили трикальцийфосфат. Это минерал, из которого образуются костные клетки. Также в состав композита вошел восстановленный оксид графена — хорошо проводящее электричество соединение, использование которого позволяет ускорить остеосинтез с помощью воздействия слабым током.
Имплантаты из композитных материалов используются в регенеративной медицине в качестве клеточного каркаса при сложных травмах костной ткани. Композит, созданный учеными Курчатовского института, рассчитан на восстановление губчатых частей кости, которые располагаются по ее концам.
Чтобы композит был эффективен, он по своим механическим свойствам должен быть максимально похож на исходную ткань. Специалисты добились этого, экспериментируя с разной концентрацией составных веществ.
Чтобы получить материал, хитозан растворяли в водном растворе уксусной кислоты, а затем включали в него восстановленный оксид графена и трикальцийфосфат. Полученное вещество замораживали и удаляли из него растворитель, после чего образовывалась пористая структура.