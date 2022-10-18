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15:23 (мск), источник: Газета.Ру

Российские ученые создали лекарство, которое работает даже спустя сутки после инсульта

Ученые из нескольких российских институтов создали лекарство, которое помогает крысам быстрее восстановиться, причем даже если лечение началось лишь спустя сутки, что особенно важно для жителей отдаленных районов России, которым невозможно быстро оказать помощь. Исследование, поддержанное грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликовано в журнале Molecules.

Ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (Москва) и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского (Москва) синтезировали новое соединение из класса рацетамов и провели его доклинические испытания на крысах, перенесших ишемический инсульт.

Животные, получившие препарат, проявляли более высокую исследовательскую и двигательную активности в поведенческих тестах, чем те, которые не получали терапию. Такой эффект сохранялся даже в случае, если лекарство вводили через сутки после инсульта.

«Существует правило так называемых золотых часов — необходимо оказать помощь больному в течение шести часов после инсульта, чтобы последствия были минимальными. В нашей стране существует большое число удаленных от районных центров местностей, поэтому соблюсти это правило не всегда возможно — мы не случайно выжидали целые сутки, прежде чем ввести лекарство нашим подопытным», — рассказывает профессор РАН, директор научно-испытательного центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Вадим Негребецкий.

Инсульт, то есть нарушение кровотока в головном мозге, приводит к повреждению тканей и сильному воспалению. При этом клетки мозга астроциты формируют так называемый глиальный рубец.

С одной стороны, он отделяет пораженную область, не давая ей распространяться, а с другой — ограничивает к ней доступ тех молекул и клеток, которые могли бы помочь восстановлению.

Разработанный учеными препарат привел к снижению количества астроцитов почти вдвое. Возможно, именно этим объясняются обнаруженные поведенческие отличия у крыс на фоне приема нового препарата.

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