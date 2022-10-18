Российские ученые создали лекарство, которое работает даже спустя сутки после инсульта

Ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (Москва) и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского (Москва) синтезировали новое соединение из класса рацетамов и провели его доклинические испытания на крысах, перенесших ишемический инсульт.
«Существует правило так называемых золотых часов — необходимо оказать помощь больному в течение шести часов после инсульта, чтобы последствия были минимальными. В нашей стране существует большое число удаленных от районных центров местностей, поэтому соблюсти это правило не всегда возможно — мы не случайно выжидали целые сутки, прежде чем ввести лекарство нашим подопытным», — рассказывает профессор РАН, директор научно-испытательного центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Вадим Негребецкий.
Инсульт, то есть нарушение кровотока в головном мозге, приводит к повреждению тканей и сильному воспалению. При этом клетки мозга астроциты формируют так называемый глиальный рубец.
Разработанный учеными препарат привел к снижению количества астроцитов почти вдвое. Возможно, именно этим объясняются обнаруженные поведенческие отличия у крыс на фоне приема нового препарата.