15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: слушать щебет птиц полезно для психического здоровья
Когда вы в следующий раз услышите его, вам следует остановиться.
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Сотрудники Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Университетской клиники Гамбург-Эппендорф опубликовали в журнале Scientific Reports исследование, подтверждающее, что пение птиц снижает тревогу и избавляет от иррациональных мыслей. В ходе экспериментов на примере 295 добровольцев ученые изучили, как различные шумы, от городского шума до щебета, влияют на настроение и когнитивные функции.
В течение шести минут участники слушали звуки дорожного движения и пение птиц. До и после прослушивания добровольцы выполняли когнитивные тесты и заполняли анкеты с вопросами об их психическом состоянии. «Каждый человек имеет определенные психологические предрасположенности. Здоровые люди тоже могут испытывать тревожные мысли или временные параноидальные расстройства. Анкеты позволили нам выявить склонности людей к расстройствам и исследовать влияние звуков на них», — прокомментировали авторы работы.
Результаты исследования показали, что пение птиц снижает тревогу и паранойю у здоровых участников. Щебет не облегчил состояние людей с депрессией, однако транспортный шум усугубил его. Авторы отмечают, что результаты не зависели от того, сколько птиц слышал человек. Исследователи также обнаружили, что использованные звуки не влияют на когнитивные способности.
По мнению ученых, положительный эффект от щебета заключается в том, что для психики человека пение птиц является одним из признаков нетронутой природной среды, отвлекающей внимание от стрессоров. В совокупности результаты предлагают интересные направления для дальнейших исследований и приложений, таких как активное манипулирование фоновым шумом в различных ситуациях или изучение его влияния на пациентов с диагностированными тревожными расстройствами или паранойей.
Недавно ученые выяснили, что вегетарианцы больше подвержены депрессии, чем мясоеды. Исследователи из Бразилии связали растительную диету с повышенной тревожностью.
Олеся Маевская