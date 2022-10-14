16:52 (мск), источник: РБК Life
Названы победители конкурса Nature Conservancy 2022. Фотогалерея
Соляные копи, мангровые заросли и рыбы-гиганты и другие чудеса света.
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Объявлены победители фотоконкурса Nature Conservancy. Его организатор, одноименная всемирная экологическая организация, проводит соревнования на лучший снимок ежегодно. Главная цель конкурса — показать, что происходит с природой из-за изменения климата. В этом году свои работы представило рекордное число участников — более 100 тыс. фото из 196 стран, сообщает Guardian.
Лучших из лучших выбирало жюри, которое возглавил специалист по дикой природе и ведущий программы «Храбрецы дикой природы» Койот Петерсон.
Ранее стали известны победители ежегодного конкурса Nikon Small World, на котором выбирают лучшие снимки микромира. Первое место досталось представителю Женевского университета Григорию Тимину, который снял лапу зародыша большого мадагаскарского геккона, размер которого составляет всего 3 мм.
Для получения изображения ученый использовал принцип конфокальной микроскопии, отличающийся значительным контрастом и пространственным разрешением. Всего жюри выбрало 20 фотографий, сделанных при помощи оптического микроскопа.