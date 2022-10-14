18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцы
Согласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет.
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Недавние археологические раскопки на территориях современных Испании и Франции принесли свидетельства того, что два представителя рода Homo обитали в одних и тех же местах и даже примерно в одно время. Ранее считалось, что пути Homo sapiens и Homo neanderthalensis разошлись примерно 650 тысяч лет назад, но новые данные показали, что они сосуществовали на планете от 1400 до 2900 лет. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Исследователи проанализировали 56 артефактов неандертальцев и современных людей (по 28 для каждой группы) из 17 археологических памятников во Франции и на севере Испании. В первой группе оказались артефакты шательперонской археологической культуры (неандертальцы), а во второй — орудия протоориньякской культуры, которую связывают с кроманьонцами. Для большей точности все образцы еще раз датировали радиоуглеродным методом.
Полученные результаты авторы работы внесли в модель и с помощью метода оптимальной линейной оценки и байесовской статистики определили предположительный диапазон самых ранних и поздних дат, когда неандертальцы и люди современного вида появились и исчезли из этих мест.
Выяснилось, что артефакты Homo neanderthalensis появились в регионе 44 248 — 45 343 года назад, а исчезли между 39 894 и 39 798 годами назад. Дата вымирания неандертальцев, основанная на анализе их останков, — от 40 870 до 40 457 лет назад. А вот современные люди впервые появились в этих регионах между 42 653 и 42 269 годами назад.
Ранее предполагалось, что соседство двух видов рода Homo длилось пять-шесть тысяч лет. Чтобы наверняка подтвердить эти выводы, исследователи хотят подвергнуть этому же анализу все остальные образцы из Европы того времени. Но уже сейчас можно уверенно говорить, что неандертальцы и Homo sapiens сосуществовали в начале верхнего палеолита на западе Европы.
Недавно в Испании нашли первые свидетельства раннего вымирания неандертальцев.
Олеся Маевская