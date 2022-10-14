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21:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст объявил иноагентами журналистов Долина, Харатьяна, Рувинского и Куцылло

Министерство юстиции России объявило СМИ-иноагентами журналистов: Ивана Жадаева, Кирилла Харатьяна, Владимира Рувинского, Веронику Куцылло, Антона Долина и Наталью Телегину. В реестр физлиц-иноагентов внесены: журналист Дмитрий Низовцев, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. Также иноагентом объявлено движение «Весна», ранее внесенное в список террористов и экстремистов.

Источник: РИА "Новости"

На сайте Минюста указано, что все упомянутые персоны, попавшие в реестр физлиц-иноагентов, были добавлены в список за «осуществление политической деятельности». Источниками зарубежного финансирования, в случае Дмитрия Низовцева и Тихона Дзядко называется Украина, а в случае Киры Ярмыш — Украина и США.

Ранее сегодня из списка НКО-иноагентов был исключен «Фонд Тольятти», которому был присвоен данный статус в 2017 году. Добавлена в реестр была одна некоммерческая организация — «Вольные люди».

Минюст России ведет реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, с 2017 года (сейчас в нем 193 человек и организаций). Перечень НКО-иноагентов ведомство составляет с 2012 года. В 2022 году министерство начало вести список физлиц-иноагентов. Сейчас в нем 35 персон.

Андрей Сапожников

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