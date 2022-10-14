21:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Минюст объявил иноагентами журналистов Долина, Харатьяна, Рувинского и Куцылло
Министерство юстиции России объявило СМИ-иноагентами журналистов: Ивана Жадаева, Кирилла Харатьяна, Владимира Рувинского, Веронику Куцылло, Антона Долина и Наталью Телегину. В реестр физлиц-иноагентов внесены: журналист Дмитрий Низовцев, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. Также иноагентом объявлено движение «Весна», ранее внесенное в список террористов и экстремистов.