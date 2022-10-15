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00:30 (мск), источник: ТАСС

В России выявили первый вирус гриппа H3N2

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Первый вирус гриппа типа А (H3N2) выделили в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости, случай оказался завозным. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

Источник: Reuters

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — приводит в субботу комментарий Поповой пресс-служба Роспотребнадзора.

Говоря об актуальной эпидемической обстановке, Попова отметила, что в преддверии нового этапа подъема заболеваемости ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ на данный момент, остается достаточно стабильной.

Как было отмечено в докладах, активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022 года была значительно выше, чем в предшествующий сезон, но ниже показателей допандемического периода. «При этом прошедший сезон характеризовался преобладанием вирусов гриппа А, тогда как доля вирусов гриппа В оставалась небольшой. Участники коллегии констатировали, что COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ», — говорится в сообщении.

Попова также отметила, что в условиях продолжающейся циркуляции вируса SARS-CoV-2 нужны новые методологические подходы к оценке эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для их разработки создана специальная рабочая группа при ученом совете Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора дала поручения, предусматривающие совершенствование инструментов и методик эпидемического надзора за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, а также актуализацию нормативных правовых актов, регламентирующих надзор в этой сфере, отметили в ведомстве.

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