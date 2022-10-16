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00:00 (мск), источник: RT на русском

Глава РФПИ заявил, что «Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом в истории России

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Источник: Reuters

«Наша национальная вакцина получила признание не только с самыми впечатляющими результатами в России, но также доказав свою безопасность и эффективность в большом количестве зарубежных стран», — заявил он в фильме Сергея Брилёва «Выход из карантина. Через Эмираты».

Дмитриев добавил, что работу команды РФПИ можно сравнить с одновременной игрой на 70 шахматных досках, так как в зарубежных странах необходимо было провести клинические испытания, наладить производство и получить одобрение от местных властей.

«И безусловно, показать безопасность и эффективность “Спутника” на основе уже реальных данных по использованию во всем мире. Поэтому это потребовало сотен правильных решений команды РФПИ в очень многих областях», — подчеркнул он.

По словам Дмитриева, российская вакцина «Спутник» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России.

«РФПИ создал такую виртуальную фарма-кампанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт “Спутник” более чем на $1,3 млрд, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счёт экспорта “Спутника”, — подытожил глава РФПИ.

Ранее Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.

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