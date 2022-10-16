11:15 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 12 354 случая заражения коронавирусом за сутки
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 18 441.
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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 354, летальных исходов из-за ковида — на 94. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 13 384 случая заражения и 98 смертей, всего с начала пандемии — 21 304 554 и 388 901 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 18 441 против 26 130 днем ранее, до 20 603 845.
За сутки в России госпитализировали 744 заболевших против 1 657 днем ранее (снижение на 55,1%). Число госпитализаций уменьшилось в 71 регионе и увеличилось в восьми, в шести ситуация не изменилась.
Ситуация в Москве
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 948 против 911 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 219 483 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 18 против 21 днем ранее, до 46 396. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 892, до 3 026 112.