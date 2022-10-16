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12:45 (мск), источник: Московский комсомолец

Умер один из родоначальников телевидения РФ Олег Попцов

В возрасте 88 лет умер один из родоначальников российского телевидения Олег Попцов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов в своем ТГ-канале.

«Царствие небесное», — написал он.

В 1990 году Попцов был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В 2000 году он стал генеральным директором ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). В 2013—2017 годах был колумнистом газеты «Московский комсомолец».

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