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13:22 (мск), источник: © РИА Новости

Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада

АРХАНГЕЛЬСК, 16 окт — РИА Новости. Закрытие и перепрофилирование христианских храмов на Западе говорит о нежизнеспособности и упадке его цивилизации, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Источник: © РИА Новости

«Везде (на Западе — ред.) храмы закрываются, перепрофилируются… Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке: если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом», — сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время своего первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.

За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочёл 25 сентября. В проповеди патриарх также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа — примере противостояния дьявольским соблазнам, стремиться к заботе друг о друге и солидарности, не упускать шанса молиться в храме.

Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.

Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в лёгкой форме. 11 октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.

Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.

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