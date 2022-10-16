Патриарх Кирилл констатировал нежизнеспособность цивилизации Запада

«Везде (на Западе — ред.) храмы закрываются, перепрофилируются… Этот факт свидетельствует о глубочайшем упадке: если это происходит, значит, та цивилизация нежизнеспособна, а жизнеспособна только та цивилизация, которая сильна духом», — сказал он в проповеди после литургии и освящения кафедрального Михаило-Архангельского собора в Архангельске во время своего первого после выздоровления от коронавируса первосвятительского визита, передает корреспондент РИА Новости.
За литургией патриарх повторил особую молитву о победе Святой Руси, благословении войска и Божией помощи ее людям, которую впервые прочёл 25 сентября. В проповеди патриарх также призвал помнить о великих духовных и исторических подвигах народа — примере противостояния дьявольским соблазнам, стремиться к заботе друг о друге и солидарности, не упускать шанса молиться в храме.
Накануне вечером патриарх Кирилл прибыл в Архангельскую митрополию.
Ранее сообщалось, что после заражения COVID-19 предстоятель Русской православной церкви активно работал и лечился дома, болезнь протекала в лёгкой форме. 11 октября пресс-служба патриарха сообщила, что он здоров и вернулся к обычному режиму работы.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается Русской православной церковью 14 октября, патриарх провел первую после выздоровления литургию в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы.
Согласно сайту Михаило-Архангельского собора, в 2005 году патриарх Алексий II благословил строительство нового собора в честь покровителя города архистратига Божия Михаила взамен уничтоженного в годы советской власти. Его строительство началось в 2008 году.