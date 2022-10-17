РКС просит оценить сюжеты из русской классики на пропаганду отрицания семейных ценностей

В РКС отметили, что в последнее время в книжный союз поступает множество запросов со стороны издателей, касающихся законодательных инициатив по распространению информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадициононные сексуальные отношения. «Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его. При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом — литература неразрывна и с кино, и с театром, и приведенные ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки», — говорится в письме.
«Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей», — указано в документе. В качестве примеров РКС приводит отрывки из «Грозы» Александра Островского, «На дне» Максима Горького, «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Морфия» Михаила Булгакова, «Лолиты» Владимира Набокова, «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, «Илиады» Гомера и других. В частности, в РКС опасаются, что отрывки из «Гали Ганской» и «Тани» (сборник «Легкое дыхание») Ивана Бунина, и «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» Томаса Гарди могут попасть в категорию «Сексуальное насилие», сюжеты из романа Федора Достоевского «Бесы» можно отнести к разделу «Совращение малолетних», а отрывок из «Обломова» Ивана Гончарова к «Нетрадиционным сексуальным отношениям».
«В рамках саморегулирования книжной отрасли, обозначенной в письме Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 19.08.2022 No /04ЛА-75147, Российский книжный союз собрал обращения на тему соответствия книжного ассортимента проекту федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения”. Выражаем готовность к конструктивному взаимодействию и совместной работе», — указано в документе.
Ранее Хинштейн сообщил, что правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Инициатива в том числе предусматривает штраф для граждан до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей, если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации. Большие парламентские слушания о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России пройдут в Госдуме в понедельник.