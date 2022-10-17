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10:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Издатели опасаются, что классику литературы затронет законопроект об ЛГБТ-пропаганде

Российский книжный союз (РКС) в пятницу, 14 октября, направил письмо председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну по поводу законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Копия письма есть у «Ъ», в РКС подтвердили его подлинность. В письме издатели просят разъяснить, будут ли те или иные сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия законопроекта.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о документе, внесенном 18 июля группой депутатов от КПРФ, «Справедливой России—За правду» и «Родины». В Российский книжный союз «поступает множество запросов со стороны издателей» по поводу инициативы, говорится в письме, и союз собрал обращения на тему соответствия книжного ассортимента проекту.

«Просим по возможности пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей», — говорится в письме.

Издатели приводят отрывки из произведений, которые могут быть интерпретированы как запретные в соответствии с текстом проекта. Так, издатели указывают, что сцена, которую можно отнести к совращению малолетних, описана в романе «Бесы» Федора Достоевского, и приводили отрывок о том, как герой романа Николай Ставрогин растлил девочку Матрешу. Монолог Екатерины из пьесы «Гроза» Александра Островского, произнесенный до того, как она бросилась в Волгу и погибла, может быть интерпретирован как пропаганда самоубийства или доведение до самоубийства, говорится в письме.

К пропаганде наркотиков, продолжают издатели, могут быть отнесены отрывки из рассказа «Морфий» Михаила Булгакова, в основу которого легли воспоминания писателя о периоде пристрастия к морфию.

Сцены сексуального насилия описаны в рассказах Ивана Бунина «Таня» и «Галя Ганская», в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон», в романе Томаса Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей», говорится в письме РКС. К пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений может быть отнесено, например, одно из стихотворений Федора Сологуба «На совете», к пропаганде педофилии — роман Владимира Набокова, супружеской измены — роман Льва Толстого «Анна Каренина» и стихотворение Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан», полигамии — повесть Александра Куприна «Суламифь», отмечают в РКС.

«Ввиду широкого спектра действия законопроекта издатели не в силах самостоятельно оценить и исключить наименования книг, которые потенциально нарушают его. При этом важно понимать, что креативные индустрии прочно сплетены друг с другом — литература неразрывна и с кино, и с театром и приведенные ниже примеры произведений имеют экранизации и театральные постановки», — добавили в РКС.

Александр Хинштейн заявил «Ъ», что пока не видел письма. «По моему убеждению, классические сюжеты не подпадают под предлагаемые ограничения, поскольку речь идет о запрете именно пропаганды, то есть распространения информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Иными словами, “Лолита” пропагандой точно являться не может», — комментирует он.

Валерия Лебедева

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