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04:46 (мск), источник: ТАСС

Билл Гейтс сообщил, что его фонд сотрудничает с талибами в борьбе с полиомиелитом

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, работает вместе с временным правительством радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в деле борьбы с полиомиелитом в Афганистане. Об этом американский бизнесмен сообщил в интервью, опубликованном в воскресенье вечером на сайте британской газеты The Daily Telegraph.

Источник: AP 2022

Гейтс рассказал, что партнеры фонда встречались с талибами в Катаре, однако не стал вдаваться в подробности, охарактеризовав подобные контакты в качестве «очень сложной ситуации», учитывая санкции США против движения.

Бизнесмен не дал прямого ответа на вопрос, готов ли он сам провести встречу с представителями «Талибана». «Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по [ликвидации] полиомиелита. Это главный приоритет фонда», — сказал он.

Основатель компании Microsoft анонсировал выделение дополнительно $1,2 млрд на борьбу с полиомиелитом во всем мире. Всего с 2007 года его благотворительный фонд направил $5 млрд на эти цели.

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне напряженной ввиду отсутствия необходимых медикаментов и нехватки специалистов. В частности, остро стоит проблема вакцинации от полиомиелита. По данным специалистов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 3 млн детей в Афганистане не имеют доступа к вакцине от этого инфекционного заболевания.

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