VK и общество «Знание» расскажут школьникам о видеотехнологиях

«Российское общество “Знание” выступит партнером ежегодной международной профориентационной акции “День IT-знаний” и поддержит шестичасовую трансляцию с участием ведущих экспертов. Главной темой акции в этом году станут видеотехнологии. Школьникам расскажут, как они устроены, в каких сервисах применяются, и какие специалисты их создают», — сообщили в пресс-службе.
На акции «День IT-знаний» 21 октября выступят заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, генеральный директор «ВКонтакте», «VK Звонки» и «VK Видео» Марина Краснова, технический директор «ВКонтакте», «VK Звонки» и «VK Видео» Александр Тоболь, директор по видеосервисам VK Федор Ежов, руководитель направления студенческих проектов VK Евгения Евтеева, директор по машинному обучению и медиарекомендациям «ВКонтакте» Александр Дзюба, руководитель молодежных программ VK Оксана Прохоренко, эксперты дистанционного сервиса для образования школьников «Учи.ру» и профориентационного проекта «Билет в будущее» и другие специалисты.
Трансляция эфира будет проходить на сайте акции, а также на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» 21 октября с 08:00 до 14:00 по московскому времени, отметили в пресс-службе. Трансляции пройдут из Москвы, Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус».