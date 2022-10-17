13:30 (мск), источник: Звук
Отдадут долг Родине: BTS отправятся в армию
K-pop-бойз-бэнд BTS отправится на обязательную военную службу, начиная с самого старшего участника Чина, сообщает Reuters.
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Такое заявление сегодня с утра сделало их агентство HYBE. Первым военную форму примерит самый старший из семи красавцев, 29-летний Чин.
Чин отменит запрос об отсрочке зачисления в конце октября 2022-го и будет следовать соответствующим процедурам Военного управления по кадрам для зачисления.
Остальные шестеро участников также будут отбывать обязательную воинскую повинность в соответствии с индивидуальными планами, добавили представители HYBE.
В подконтрольном холдингу лейбле BigHit Music дали ориентировочный срок будущего воссоединения. По их информации, это произойдет не ранее 2025-го, как только все получат увольнение и отгуляют дембель. А пока что менеджмент коллектива призвал фанатов не скучать и помнить про последний трек Yet To Come (в пер. с англ. «Все еще впереди»), пророчество которого обязательно сбудется, и впереди нас ждет еще больше новостей от талантливой семерки.
Напомним, что все трудоспособные мужчины в Южной Корее в возрасте от 18 до 28 лет должны служить в армии от 18 до 21 месяца в рамках усилий по защите от Северной Кореи.