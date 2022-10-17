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13:30 (мск), источник: Звук

Отдадут долг Родине: BTS отправятся в армию

K-pop-бойз-бэнд BTS отправится на обязательную военную службу, начиная с самого старшего участника Чина, сообщает Reuters.

Источник: AP 2022

Такое заявление сегодня с утра сделало их агентство HYBE. Первым военную форму примерит самый старший из семи красавцев, 29-летний Чин.

Чин отменит запрос об отсрочке зачисления в конце октября 2022-го и будет следовать соответствующим процедурам Военного управления по кадрам для зачисления.

HYBE, музыкальное агентство

Остальные шестеро участников также будут отбывать обязательную воинскую повинность в соответствии с индивидуальными планами, добавили представители HYBE.

В подконтрольном холдингу лейбле BigHit Music дали ориентировочный срок будущего воссоединения. По их информации, это произойдет не ранее 2025-го, как только все получат увольнение и отгуляют дембель. А пока что менеджмент коллектива призвал фанатов не скучать и помнить про последний трек Yet To Come (в пер. с англ. «Все еще впереди»), пророчество которого обязательно сбудется, и впереди нас ждет еще больше новостей от талантливой семерки.

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Напомним, что все трудоспособные мужчины в Южной Корее в возрасте от 18 до 28 лет должны служить в армии от 18 до 21 месяца в рамках усилий по защите от Северной Кореи.

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