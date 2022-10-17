В США сфальсифицировали выборы самого толстого медведя Но организаторы быстро раскрыли обман.
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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США сфальсифицировали выборы самого толстого медведя

Но организаторы быстро раскрыли обман.

Источник: L. Carter/National Park Service

Недавно на Аляске в рамках «Недели толстого медведя» (Fat Bear Week) выбрали самого толстого медведя. Участник под номером 747 победил уже во второй раз, но, как выяснилось, мог бы получить второе место.

В этом году в финал вышли двое: самец 747 и самка Холли. В голосовании участвовало больше миллиона человек, и оказалось — некоторые из них несколько раз голосовали за вторую участницу, пишет Vice.

Представители Национального парка Катмай раскрыли обман и списали фейковые голоса. Абсолютный победитель под номером 747 весит 635 килограммов.

Олеся Маевская

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