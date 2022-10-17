15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США сфальсифицировали выборы самого толстого медведя
Но организаторы быстро раскрыли обман.
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Недавно на Аляске в рамках «Недели толстого медведя» (Fat Bear Week) выбрали самого толстого медведя. Участник под номером 747 победил уже во второй раз, но, как выяснилось, мог бы получить второе место.
В этом году в финал вышли двое: самец 747 и самка Холли. В голосовании участвовало больше миллиона человек, и оказалось — некоторые из них несколько раз голосовали за вторую участницу, пишет Vice.
Представители Национального парка Катмай раскрыли обман и списали фейковые голоса. Абсолютный победитель под номером 747 весит 635 килограммов.
Олеся Маевская